Yalova Devlet Hastanesi'nde DEAŞ Tepkisi: Yaralı Kişi Güçlükle Hastaneye Alındı

Vatandaşların tepkisi hastane bahçesinde görüntülere yansıdı

Yalova'da 3 kahraman polisin şehit olduğu, 8 polis ve bir bekçinin yaralandığı DEAŞ operasyonu sonrasında hastane bahçesinde toplanan vatandaşların tepkisi kameralara yansıdı.

Yaralı polislere destek vermek amacıyla hastane önünde toplanan kalabalık, polis ekiplerinin getirdiği bir yaralı şahsı DEAŞ'lı zannederek tepki gösterdi. Görüntülerde, ekiplere zor anlar yaşatan öfkeli vatandaşların tepkileri dikkat çekti.

Olay yerindeki ekipler, tepkiler arasında yaralı kişiyi güçlükle hastaneye sokmak zorunda kaldı ve güvenlik gerekçesiyle hastane kapılarını kapattı. Kalabalık, terör örgütüne tepki gösterip lanet okudu.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor; olay, bölgedeki hassas atmosferin ve toplumun tepkisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

