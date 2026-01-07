Yalova SGK Avukatı Zekeriya Polat İcra Görüşmesinde Öldü

Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde icra görüşmesi sırasında vurulan avukat Zekeriya Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli H.H. gözaltında.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:44
Olayın Ayrıntıları

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen silahlı saldırıda kurum avukatı Zekeriya Polat ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyası nedeniyle kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında çıkan tartışmada şüpheli H.H. tarafından tabancayla ateş edildi.

Ağır yaralanan Polat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

