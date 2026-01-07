Yalova SGK Avukatı Zekeriya Polat İcra Tartışmasında Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında meydana gelen olayda, kurum tarafından icra edilen bir kişi tarafından vurularak ağır yaralanan SGK İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat (31), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerindeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyası nedeniyle kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmeye başladı. Çıkan tartışmada H.H. tabancayla ateş ederek Polat’ı yaraladı.

Ağır yaralanan Polat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

