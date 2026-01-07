Yalova SGK Avukatı Zekeriya Polat Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

Olay ve Gelişmeler

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında meydana gelen olayda, kurum tarafından icra edilen bir kişi ile görüşme yapan müdürlük avukatı Zekeriya Polat (31) vurularak ağır yaralandı.

Olay, Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerindeki SGK İl Müdürlüğü binasında gerçekleşti. İddiaya göre H.H. (57), icra dosyası nedeniyle görüşme için geldiği Polat ile tartıştı; tartışma sırasında H.H. tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Zekeriya Polat, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat, hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H. (57) gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

OLAY SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA YAŞANDI