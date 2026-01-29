Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 17 Gözaltı, 873 bin 651 TL Vurgun

Afyonkarahisar merkezli operasyonda yapay zeka ile hazırlanan sahte videolarla 2 vatandaşı toplam 873 bin 651 TL dolandırdığı iddia edilen 17 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:17
Afyonkarahisar merkezli eş zamanlı operasyon

Afyonkarahisar merkezli yürütülen soruşturmada, yapay zeka kullanılarak devlet büyüklerinin ve tanınmış kişilerin görselleriyle sahte videolar hazırlayıp bunları yatırım reklamına çeviren bir şebekenin faaliyet gösterdiği belirlendi.

Soruşturma sonucunda, şebekenin sosyal medya platformları üzerinden oluşturduğu reklamlarla 2 vatandaşı toplam 873 bin 651 TL tutarında dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar

Polis ekipleri yapılan teknik ve saha çalışmalarının ardından olaya 19 kişinin karıştığını belirledi. Afyonkarahisar merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde aramalar gerçekleştirildi; arama ve gözaltı anları polis kamerası ile anbean kayda alındı.

Soruşturma sürüyor; yetkililer olayla ilgili detayların ve şebekenin olası bağlantılarının araştırıldığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

