Yatağan'da Trafik Kazası: 3 Araç Hasarlandı, Yaralı Yok

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı; polis müdahale etti, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:54
Olayın Özeti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 3 araç birbirine girdi; yaralanan olmadı.

Detaylar

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 ACP 551 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışının kontrollü şekilde sağlanmasını temin etti.

İnceleme

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

