Yayladağı’da Otomobil Yangını — Hatay’ta Motor Alev Aldı

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, araç hasar gördü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:36
Yayladağı’da Otomobil Yangını

Motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

