Yayladağı’da Otomobil Yangını — Hatay’ta Motor Alev Aldı

Yayladağı’da Otomobil Yangını
Motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Hatay’ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.
