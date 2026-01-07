Yayladağı’nda Trafik Kazası: 1 Yaralı Volkswagen Sürücüsü

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'nde Volkswagen marka otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:47
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada araçta askıda kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

