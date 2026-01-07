Yayladağı’nda Trafik Kazası: 1 Yaralı Volkswagen Sürücüsü

Yayladağı’nda trafik kazası: 1 yaralı
Tutlubahçe Mahallesi'nde yol kenarına devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada araçta askıda kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
