Yemen'de STC Lideri Aydarus ez-Zübeydi Riyad Görüşmesi Öncesi Ortadan Kayboldu

Gelişmeler ve hükümetin tepkisi

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi’nin, anlaşmazlıkları ele almak üzere Riyad’a yapacağı yolculuk öncesinde ortadan kaybolduğunu bildirdi.

Maliki, ayrılıkçı grubun çok sayıda üst düzey liderini taşıyan uçağın, Zübeydi olmadan, 3 saati aşkın bir gecikmenin ardından havalandığını ve Zübeydi’nin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Maliki ayrıca, "Zübeydi’nin, gecikme sırasında büyük bir silahlı gücü seferberlik çağrıları ile harekete geçirdiğine dair bilgiler ortaya çıktı" dedi.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ise, vatana ihanetle suçlanan Zübeydi hakkında kararname yayımladı. Kararnameye göre, Aydarus ez-Zübeydi’nin STC başkanlığı ve konsey üyeliği düşürüldü ve hakkında Başsavcılığa sevk kararı alındı. Ülkenin başsavcısının suçlamalarla ilgili soruşturma başlatacağı belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Zübeydi’nin ortadan kaybolmasının ardından liderin memleketi ed-Dali’ye sabah saatlerinde 15’ten fazla hava saldırısı düzenledi.

