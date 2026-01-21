Yenice'de Kaya Düşmesi: Keyfallar ve Abdullahoğlu Yolu Geçici Olarak Kapandı

Yenice'de Kaya Düşmesi Ulaşımı Kesintiye Uğrattı
Karabük'ün Yenice ilçesinde, ilçeye bağlı Keyfallar ve Abdullahoğlu köylerine ulaşımı sağlayan yol, bölgede meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Olay, yolda 'Kavşak' olarak bilinen mevkiide gerçekleşti. Yaşanan kaya düşmesinin ardından yetkililerce yol güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve bölgeye ilişkin gerekli güvenlik önlemleri alındı.
Alternatif Güzergâhlar
Sürücülere yapılan duyuruda, Karabük yönünden gelen araçların Şenköy yolunu; Yenice ve Yortan Şirinköy istikametinden gelenlerin ise Akmanlar köyü-Kızıltopraklar yolu güzergâhını kullanabilecekleri bildirildi.
Yetkililer, çalışma ve incelemeler tamamlanana kadar sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
