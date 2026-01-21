Yenice'de Kaya Düşmesi: Keyfallar ve Abdullahoğlu Yolu Geçici Olarak Kapandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 'Kavşak' mevkiinde kaya düşmesi nedeniyle Keyfallar ve Abdullahoğlu köylerine ulaşım güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:02
Yenice'de Kaya Düşmesi: Keyfallar ve Abdullahoğlu Yolu Geçici Olarak Kapandı

Yenice'de Kaya Düşmesi Ulaşımı Kesintiye Uğrattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, ilçeye bağlı Keyfallar ve Abdullahoğlu köylerine ulaşımı sağlayan yol, bölgede meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, yolda 'Kavşak' olarak bilinen mevkiide gerçekleşti. Yaşanan kaya düşmesinin ardından yetkililerce yol güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve bölgeye ilişkin gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Alternatif Güzergâhlar

Sürücülere yapılan duyuruda, Karabük yönünden gelen araçların Şenköy yolunu; Yenice ve Yortan Şirinköy istikametinden gelenlerin ise Akmanlar köyü-Kızıltopraklar yolu güzergâhını kullanabilecekleri bildirildi.

Yetkililer, çalışma ve incelemeler tamamlanana kadar sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE İKİ KÖYE ULAŞIMI SAĞLAYAN YOL, DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK...

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE İKİ KÖYE ULAŞIMI SAĞLAYAN YOL, DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Gözaltında
2
Üsküdar'da vitesi boşta kalan araç bahçeye uçtu
3
Eskişehir'de Kayıp 14 Yaşındaki Barış Özer Sağ Salim Bulundu
4
Edirne’de Anne Cinayeti: 8 Yaşındaki Kızın ‘Neden Kıydın Anneme?’ Feryadı
5
Safranbolu'da İş Makinesi Yangını: Vatandaşlar Karla Müdahale Etti
6
Manavgat D-400'de Emniyet Şeridindeki Araca Çarpma: 2 Yaralı
7
Edirne'de Gizli Buzlanma Kazası: Uzunköprü-Keşan Yolunda Araç Tarlaya Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları