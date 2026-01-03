Yenice Esenköy'de Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

Karabük’ün Yenice ilçesi Esenköy köyünde çıkan yangında, Rahmi Sarıbaş'a ait ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın Ayrıntıları

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin tamamı yanarken, olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Yetkililerin Müdahalesi

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve bölgedeki çalışmaları takip etti.

KARABÜK'ÜN YENİCE İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN AHŞAP EV TAMAMEN YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.