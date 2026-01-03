DOLAR
Yenice Esenköy'de Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

Karabük Yenice Esenköy'de Rahmi Sarıbaş'a ait ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:46
Karabük’ün Yenice ilçesi Esenköy köyünde çıkan yangında, Rahmi Sarıbaş'a ait ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın Ayrıntıları

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin tamamı yanarken, olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Yetkililerin Müdahalesi

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve bölgedeki çalışmaları takip etti.

