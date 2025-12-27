Yenidoğan Çetesi davasında 3 sanık tahliye edildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve bebeklerin anlaşmalı hastanelere sevk edilerek ölümlerine yol açtığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme, 7'inci duruşmanın 5'inci gününde ara kararını açıkladı.

Duruşmanın seyri

Duruşma adliyenin konferans salonunda yapıldı. 6'sı tutuklu olmak üzere bazı sanıklar salonda, bazı tutuksuz ve tutuklu sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Sanık yoklamalarının ardından avukatlar tahliye taleplerini sundu; heyet ara karar öncesi duruşmaya iki saat ara verdi.

Tahliyeye karar verilen sanıklar

Mahkeme, Mehmet Gürül ile neonatal yoğun bakım hemşireleri Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine hükmetti. Gürül'ün, TRG Hospital'da doktor olarak çalıştığı ve hakkında 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki ve basamaklarda oynama yaparak gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia ediliyor.

Soruşturmanın güncel durumu

Davanın ana dosyasıyla birleştirilen ikinci dalga iddianame sonrasında sanık sayısı 61 oldu. Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile bazı diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi; duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

