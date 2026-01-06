Yenimahalle'de Zincirleme Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ankara Yenimahalle'de sabah saatlerinde çevre yolunda meydana gelen zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:48
Sürücünün şerit değiştirme hatası araçlara çarpmayla sonuçlandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, sabah saatlerinde çevre yolunda zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, sağ şeritten hızlı bir şekilde sol şeride geçmeye çalışan sürücü, sol şeritteki trafiği fark edemedi. Sürücünün fren yapmasına rağmen hızını kontrol edememesi sonucunda araç, sol şeritte bekleyen araçlara arkadan çarptı.

Kaza anı, yoldaki başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ani şerit değişikliği ve çarpmanın etkisi net şekilde kaydedildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirirken, yetkililer trafik güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

