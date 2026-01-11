Yenişehir'de kayıp 31 yaşındaki Alper Özkaya sağ salim bulundu

Günler süren arama sonucu aileye müjde

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Alper Özkaya'dan sevindirici haber geldi. Kayıp genç, yürütülen kapsamlı arama çalışmalarının ardından sağ salim bulundu.

Olay, Yenişehir'e bağlı kırsal Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Ocak Salı akşamı ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra evden ayrılan Alper Özkaya'dan bir daha haber alınamadı. Ailenin yaptığı kayıp ihbarı üzerine emniyet güçleri arama başlattı.

Emniyet ekipleri ve vatandaşların katılımıyla günlerce süren arama sonucu aramalar olumlu netice verdi ve Alper Özkaya'nın sağ olarak bulunduğu bildirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Özkaya, ailesine kavuştu.

Müjdeli haberi, Özkaya'nın ablası Nilay Kondu sosyal medya hesabından duyurdu. Kondu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kardeşinin bulunduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Günlerce endişe içinde bekleyen aile, sevindirici haberle rahat bir nefes aldı. Özkaya ailesi, süreç boyunca özveriyle çalışan emniyet güçlerine ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

