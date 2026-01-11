Yenişehir'de kayıp 31 yaşındaki Alper Özkaya sağ salim bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaybolan 31 yaşındaki Alper Özkaya, Karaköy Mahallesi'nde yapılan aramalar sonrası sağ olarak bulundu; ailesi ve yetkililere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:19
Yenişehir'de kayıp 31 yaşındaki Alper Özkaya sağ salim bulundu

Yenişehir'de kayıp 31 yaşındaki Alper Özkaya sağ salim bulundu

Günler süren arama sonucu aileye müjde

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Alper Özkaya'dan sevindirici haber geldi. Kayıp genç, yürütülen kapsamlı arama çalışmalarının ardından sağ salim bulundu.

Olay, Yenişehir'e bağlı kırsal Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Ocak Salı akşamı ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra evden ayrılan Alper Özkaya'dan bir daha haber alınamadı. Ailenin yaptığı kayıp ihbarı üzerine emniyet güçleri arama başlattı.

Emniyet ekipleri ve vatandaşların katılımıyla günlerce süren arama sonucu aramalar olumlu netice verdi ve Alper Özkaya'nın sağ olarak bulunduğu bildirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Özkaya, ailesine kavuştu.

Müjdeli haberi, Özkaya'nın ablası Nilay Kondu sosyal medya hesabından duyurdu. Kondu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kardeşinin bulunduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Günlerce endişe içinde bekleyen aile, sevindirici haberle rahat bir nefes aldı. Özkaya ailesi, süreç boyunca özveriyle çalışan emniyet güçlerine ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE GÜNLERDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 31 YAŞINDAKİ ALPER ÖZKAYA’DAN...

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE GÜNLERDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 31 YAŞINDAKİ ALPER ÖZKAYA’DAN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ. KAYIP OLARAK ARANAN GENÇ ADAMIN SAĞ OLARAK BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE GÜNLERDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 31 YAŞINDAKİ ALPER ÖZKAYA’DAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza
2
Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi: Kapıkule Yolunda Korkutan Kaza
3
Diyarbakır'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Eskişehir'de kamyonet üç araçlık parkı tek başına işgal etti
5
Samsun'da cenaze dönüşü kaza: 4 kişi yaralandı — Araç kamerası kaydetti
6
Şarkikaraağaç'ta çatı yangını iki katlı evi küle çevirdi
7
Sivas-Kayseri Karayolu Fırtına Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları