Yerlikaya, yeni atanan ve görev yeri değişen valilerle buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev yeri değişen ve yeni atanan valilerle Bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda valilerin illerde yürüttükleri hizmetler ve sorumluluklar ele alındı.

Yerlikaya'dan sosyal medya açıklaması

"Valilerimiz, aziz milletimizin sesi, nefesidir. Valilerimizin her biri, görev yaptığı ilde her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlayabilmek adına büyük bir sorumluluk taşıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak. Kimin bir derdi var, bu derde nasıl derman olabiliriz, nasıl hayırda yarışabiliriz, hepsi sorumluluk alanlarımız içinde. ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ sözü valilerimizin ve tüm mülki idare amirlerimizin rehberidir. Görevimizi yaptıktan sonra aldığımız hayır dua, mükafatların en büyüğüdür. Bu anlayışa Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için azimle, özveriyle, kararlılıkla çalışacağız. Görev yerleri değişen ve yeni atanan Valilerimize başarılar diliyorum"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında valilerin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama görevine vurgu yaptı ve yeni atanan valilere başarı dileklerini iletti.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA, GÖREV YERİ DEĞİŞEN VE YENİ ATANAN VALİLER İLE BAKANLIKTA BİR ARAYA GELDİ.