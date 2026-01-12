Yozgat Beyaza Büründü: Belediye Ekipleri Karla Mücadeleye Başladı

Yozgat beyaza büründü

Belediye ekipleri ulaşımı aksatmamak için sahada

Yozgat kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından Yozgat Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye bünyesindeki ekipler, kar yağışının başladığı ilk anlardan itibaren koordineli bir şekilde saha çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında ana arterler başta olmak üzere yaya kaldırımlarında kar küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar temizleme araçları ve tuzlama kamyonları şehrin yüksek kesimlerinde ve eğimli yollarında yaşanabilecek buzlanma riskine karşı teyakkuzda bekletiliyor.

Ekipler, özellikle sabah saatlerinde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

