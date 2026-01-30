Yozgat'ta Narkotik Operasyonu: 192 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen aramalarda çok sayıda hap ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ekipler, iki şüpheli şahsın ikamet ve araçlarında yaptığı aramalarda 171 sentetik ecza hap ve 21 ecstasy hap olmak üzere toplam 192 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

