Yozgat'ta Narkotik Operasyonu: 94.53 Gram Bonzai ve 5 Gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 94.53 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, H.S., B.S., D.Y., S.A. ve Ö.G. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:53
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 94.53 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yaptıkları gerekçesiyle H.S., B.S., D.Y., S.A. ve Ö.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 94.53 gram sentetik kannabinoid, 1.57 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Soruşturma Sürüyor

H.S., B.S., D.Y., S.A. ve Ö.G. hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

