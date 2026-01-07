Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bin 384 Sentetik Ecza, 8 Gözaltı

Yozgat’ta Narkotik ekiplerinin operasyonunda bin 384 sentetik ecza ve 80 bin TL ele geçirildi; 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:53
Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bin 384 Sentetik Ecza, 8 Gözaltı

Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bin 384 Sentetik Ecza, 8 Gözaltı

Operasyon Detayları

Yozgat’ta düzenlenen operasyonda bin 384 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde yakalanan C.G., E.A., O.Y., F.Ö., M.Ç., F.Ç., İ.H.B. ve M.G. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; bin 384 adet sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 80 bin TL ele geçti.

Şüpheliler hakkında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.

YOZGAT'TA DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 384 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLİRKEN, 8 KİŞİ GÖZALTINA...

YOZGAT'TA DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 384 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLİRKEN, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Arnavutköy’de Boş Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu
4
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda Hamamda Yangın — Çalışanlar Tahliye Edildi
5
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
6
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
7
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları