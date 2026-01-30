Yozgat'ta Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 33 Kişi, 15 Milyon Lira

Yozgat merkezli operasyonda, yapay zeka videolarıyla 33 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı; 6 tutuklandı, 3 adli kontrolle serbest.

Yozgat'ta Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 33 Kişi, 15 Milyon Lira

Yozgat'ta Yapay Zeka Videolarıyla 33 Kişi, 15 Milyon Lira Dolandırıldı

Yozgat merkezli eş zamanlı operasyonla 9 gözaltı

Yozgat'ta ürettikleri yapay zeka videoları ile kişi ve kurumları hedef alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yapay zeka ile üretilen videolar aracılığıyla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp yaklaşık 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlar Yozgat merkezli olmak üzere Antalya, Hatay ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve kovuşturma işlemleri Yozgat merkezli yürütülmeye devam ediliyor.

YOZGAT’TA 33 KİŞİYİ YAKLAŞIK OLARAK 15 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER...

YOZGAT’TA 33 KİŞİYİ YAKLAŞIK OLARAK 15 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI.-

YOZGAT’TA 33 KİŞİYİ YAKLAŞIK OLARAK 15 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER...

