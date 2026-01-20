Yüksekova'da Buzlanma: 2 Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlanma nedeniyle 2 kamyonet çarpıştı; ölen ya da yaralanan yok, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:35
HAKKARİ (İHA) – Edinilen bilgiye göre...

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yüksekova ile Yeniköprü mevkii arasında yaşandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 2 kamyonet, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bölgede yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, ekiplerin yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

