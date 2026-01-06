Yüksekova'da Ev Yangını: Saim Kertis'in Evi Kullanılamaz Hale Geldi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bir evi kullanılamaz hale getirdi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre yangın, Dize Mahallesi'nde Saim Kertis'e ait müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, evin bacasında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı ve iç kısımlarını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın ilk etapta kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık bir saat sonra aynı evde alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekipler ikinci kez müdahalede bulunarak yangını tamamen söndürdü.

Hasar ve sonuç

Yangın sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN EVİ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ.