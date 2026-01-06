Yüksekova'da Ev Yangını: Saim Kertis'in Evi Kullanılamaz Hale Geldi

Yüksekova Dize Mahallesi'nde Saim Kertis'e ait evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılmaz hale geldi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:51
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bir evi kullanılamaz hale getirdi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre yangın, Dize Mahallesi'nde Saim Kertis'e ait müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, evin bacasında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı ve iç kısımlarını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın ilk etapta kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık bir saat sonra aynı evde alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekipler ikinci kez müdahalede bulunarak yangını tamamen söndürdü.

Hasar ve sonuç

Yangın sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

