Yüksekova'da odun sobası yangını: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Yüksekova'da odun sobası kaynaklı ev yangını: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında meydana gelen ev yangınında dumandan etkilenen 4 çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yangının çıktığı yer ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıtaş köyünün Yemişli mezrasında, Selahattin Akdoğana ait evde saat 17.00 sıralarında odun sobasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Tahliye ve tedavi

Yangın sırasında içeride bulunan ve dumandan etkilenen 4 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan çocukların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hasar ve soruşturma

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, evin ve içindeki eşyaların tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede evleri küle dönen Akdoğan ailesinin mağdur olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

