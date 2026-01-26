Yüksekova'da odun sobası yangını: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Hakkari’nin Yüksekova kırsalında odun sobası kaynaklı ev yangınında dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı; ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:55
Yüksekova'da odun sobası yangını: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Yüksekova'da odun sobası kaynaklı ev yangını: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında meydana gelen ev yangınında dumandan etkilenen 4 çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yangının çıktığı yer ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıtaş köyünün Yemişli mezrasında, Selahattin Akdoğana ait evde saat 17.00 sıralarında odun sobasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Tahliye ve tedavi

Yangın sırasında içeride bulunan ve dumandan etkilenen 4 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan çocukların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hasar ve soruşturma

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, evin ve içindeki eşyaların tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede evleri küle dönen Akdoğan ailesinin mağdur olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BİR MEZRADA ODUN SOBASINDAN ÇIKAN YANGIN SONUCU BİR EV...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BİR MEZRADA ODUN SOBASINDAN ÇIKAN YANGIN SONUCU BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN 4 ÇOCUĞU İSE HASTANEYE KALDIRILDI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BİR MEZRADA ODUN SOBASINDAN ÇIKAN YANGIN SONUCU BİR EV...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki Talha Altuntaş toprağa verildi
2
Taksim'de Gece Karı: Meteoroloji Uyarısı Sonrası Kartpostallık Görüntüler
3
Afyonkarahisar'da Borbes Elektrik Tesisinde Yangın
4
Sancaktepe’de Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilo 50 Gram Skunk, 2 Tutuklama
5
Ümraniye’de Khokimova’nın Cesedi Bavulla Balkon’dan Taşınırken Görüntülendi
6
Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Abdülkadir Yıldırım Hayatını Kaybetti
7
Siverek'te Buzlanan Yolda Kaza: 06 FAR 68 Plakalı Otomobil Köprüden Dereye Düştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları