Yüksekova'da Tipi Yolları Kapattı: Onlarca Araç Mahsur

Yüksekova'da üç gündür süren kar ve fırtına tipiye dönüşerek yolları kapattı. Mahalle sakinleri ve ekipler mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 19:58
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu. Yolda mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için ekipler ve mahalle sakinleri seferber oldu.

Tipi ve ulaşımda aksama

İlçe genelinde üç gündür aralıklarla süren kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırarak fırtına ve tipiye dönüştü. Özellikle rampaların bulunduğu bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi ve zeminin karla kaplanması nedeniyle çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti.

Kurtarma çalışmaları

Tipi nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına ilk etapta çevredeki mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücülerin araçlarını güvenli noktalara park ettiği, pek çok vatandaşın ise evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştığı görüldü. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, bölgede yağış ve tipinin devam edeceğini bildirerek sürücüleri uyardı. Yapılan açıklamada, trafiğe çıkacak vatandaşların araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

