Yüksekova'da Yaralı Boynuzlu Baykuş Tedavi Altına Alındı

Yüksekova’da jandarma tarafından garaj bölgesinde yaralı bulunan nesli tehlikede Boynuzlu Baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar’a teslim edilerek tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:23
Yüksekova'da Yaralı Boynuzlu Baykuş Tedavi Altına Alındı

Yüksekova'da Yaralı Boynuzlu Baykuş Tedavi Altına Alındı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Boynuzlu Baykuş tedavi amaçlı koruma altına alındı.

Olay

Yüksekova Efeler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri, garaj bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Boynuzlu Baykuş'u yaralı halde buldu. Bölgedeki ilk müdahale sonrası kuş, güvenli şekilde muhafaza altına alındı.

Tedavi ve Rehabilitasyon

Muhafaza altına alınan yaralı baykuş, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından baykuşun yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

