Yüksekova'da Yaralı Boynuzlu Baykuş Tedavi Altına Alındı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Boynuzlu Baykuş tedavi amaçlı koruma altına alındı.

Olay

Yüksekova Efeler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri, garaj bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Boynuzlu Baykuş'u yaralı halde buldu. Bölgedeki ilk müdahale sonrası kuş, güvenli şekilde muhafaza altına alındı.

Tedavi ve Rehabilitasyon

Muhafaza altına alınan yaralı baykuş, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından baykuşun yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN BOYNUZLU BAYKUŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI.