Yüksekova'da Yoğun Kar ve Buzlanma: 4 Araçta Maddi Hasar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili kar yağışı ve buzlanma sonucu meydana gelen kazalarda 4 araçta maddi hasar oluştu; can kaybı yok, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:02
Yüksekova'da Yoğun Kar ve Buzlanma Trafik Kazalarına Yol Açtı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yoğun kar yağışı ile oluşan buzlanma, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kazalar ve Hasar

Özellikle İpek Mahallesi toplu konutlar güzergahında seyreden çok sayıda araç, kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Meydana gelen zincirleme ve tek taraflı kazalarda 4 araçta maddi hasar tespit edildi.

Can Kaybı Yok, Uyarılar Yapıldı

Olaylarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında kış ekipmanlarını bulundurmaları konusunda uyardı.

Belediye Çalışmaları Sürüyor

Belediye ekipleri ana güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

