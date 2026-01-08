Zonguldak-Ankara Karayolunda Takla: Fiat’taki 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak-Ankara karayolunun 12. kilometresinde takla atan Fiat'taki sürücü K.T. ile iki kişi yaralandı; yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:49
Kaza ve müdahale bilgileri

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi.

Zonguldak yönüne seyreden K.T. idaresindeki 67 EN 433 plakalı Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.

Kazada sürücü K.T. ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

