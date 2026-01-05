Zonguldak'ta 43 Kişi Yakalandı — 4 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Zonguldak'ta bir haftalık asayiş bilançosu

Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş, trafik ve narkotik uygulamalarının bilançosu açıklandı. Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevreleri, trafik ve maden ocaklarına yönelik denetimler aralıksız sürdürüldü.

Aranan şahıslar ve gözaltılar

Ekiplerin yaptığı GBT sorgulamaları ve saha çalışmaları sonucunda, hapis cezasına göre aranan 14 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 29 şahıs olmak üzere toplam 43 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'sinin 0-5 yıl, 2'sinin ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Narkotik operasyonları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 8 ayrı operasyonda ele geçirilenler arasında 69,18 gram metamfetamin, 1,14 gram kokain ve 165,52 gram sentetik kannabinoid yer aldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak maden ve silah denetimleri

Kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler de sürdü; yapılan 6 denetimde tespit edilen 4 kaçak maden ocağı imha edildi. Ayrıca denetimlerde 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 86 tabanca fişeği ve 6 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi.

Trafik ve eğitim-öğretim güvenliği

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen 675 uygulamada 6.097 araç denetlenirken, 2.742 şahıs sorgulandı. Eğitim öğretim güvenliği kapsamında ise 110 okul çevresi, metruk binalar ve umuma açık yerler kontrol edildi; bu kapsamda 110 okul servis aracı denetlenerek mevzuata uygunlukları incelendi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

