Zonguldak’ta Operasyon: Tarihi Eserler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Zonguldak’ta jandarma operasyonunda tarihi eserler, dedektörler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi; 3 şüpheli ifade sonrası serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:32
Zonguldak’ta Tarihi Eser ve Silah Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan objeler, dedektörler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı unsurları, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet ettikleri tespit edilen 3 şahsı takibe aldı. Şüphelilerin Kozlu ve Kilimli ilçelerindeki ev ve eklentilerine 8 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramalarda; 8 adet sikke, 4 adet heykel, 1 adet tarihi demir çubuk ve 1 adet tarihi ibrik ele geçirildi. Ayrıca, define arama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet muhtelif kazı malzemesi ile 4 adet dedektör de ekiplerce el konulan malzemeler arasında yer aldı.

Aramalarda tarihi eserlerin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği de bulundu.

Şüphelilerin Durumu

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

