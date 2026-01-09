Zonguldak’ta Operasyon: Tarihi Eserler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Zonguldak’ta Tarihi Eser ve Silah Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan objeler, dedektörler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı unsurları, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet ettikleri tespit edilen 3 şahsı takibe aldı. Şüphelilerin Kozlu ve Kilimli ilçelerindeki ev ve eklentilerine 8 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramalarda; 8 adet sikke, 4 adet heykel, 1 adet tarihi demir çubuk ve 1 adet tarihi ibrik ele geçirildi. Ayrıca, define arama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet muhtelif kazı malzemesi ile 4 adet dedektör de ekiplerce el konulan malzemeler arasında yer aldı.

Aramalarda tarihi eserlerin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği de bulundu.

Şüphelilerin Durumu

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KOZLU VE KİLİMLİ İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYAN OBJELER, DEFİNE ARAMA DEDEKTÖRLERİ VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ, İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI.