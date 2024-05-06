BM'den Refah'taki olası kara saldırısına tepki: "Zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağız"

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine muhtemel kara saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Refah'a yapılacak kara saldırısının korkunç etkilerine dikkat çekti ve İsrail ordusunun tahliye emrinin durumu daha da kötüleştireceğini belirtti. Dujarric, İsrail'in sivilleri El-Mavasi'ye yönlendirdiğini ve bu bölgenin zaten dolu ve güvensiz olduğunu vurguladı.

Dujarric, "Bu boyutta bir toplu tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi imkansız." uyarısında bulunarak, BM'nin zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağını vurguladı. BM'nin bu çerçevede güvenli bölge düzenlemesi yapmadığını açıkladı.

Ayrıca, Refah'a muhtemel kara saldırısının halihazırda kırılgan olan yardım operasyonlarını da olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Dujarric, BM'nin Refah'tan ayrılmadığını ancak bugün hiçbir yardım yapamadığını bildirdi.

Son olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkes müzakerelerine dahil olan tarafların çabalarını artırması için çağrıda bulunduğunu ve destek vermeye hazır olduğunu aktardı.