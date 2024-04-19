Çin Hükümeti, Meta'ya ait uygulamaları App Store'dan kaldırdı: Apple'ın Ulusal Güvenlik endişelerine yanıtı

Amerikan teknoloji devi Apple, Çin hükümetinin ulusal güvenlik endişelerini öne sürmesi üzerine, Meta'ya ait uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve X/Twitter benzeri metin tabanlı sosyal ağ uygulaması Threads'in Çin'deki App Store'dan kaldırıldığını duyurdu. Bu hamle, Çin'in yabancı sosyal medya uygulamalarına yönelik engelleme politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çin Siber Uzay İdaresi'nin ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle bu uygulamaların kaldırılmasını emrettiği belirtilirken, Signal Başkanı Meredith Whittaker, Çin'deki engellemenin ülkenin Büyük Güvenlik Duvarı tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu hamlenin, Amerika'da TikTok'un kaldırılması için düzenlenen yasa tasarısına bir misilleme olarak yorumlanabileceği belirtiliyor.