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Dubai Havalimanı 35 milyar dolarlık genişleme ile dünyanın en büyüğü olacak

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'deki Al Maktum Havalimanı'nın genişletilerek dünyanın en büyük havalimanı haline getirilmesi için 35 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 16:39
Dubai Havalimanı 35 milyar dolarlık genişleme ile dünyanın en büyüğü olacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yetkililer, Dubai'deki Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın genişletilerek dünyanın en büyük havalimanı olması için 35 milyar dolarlık bir bütçenin ayrıldığını duyurdu. BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının genişletilmesi için yeni bir yolcu terminali tasarımının onaylandığını belirtti.

Al Maktum, "Bugün, Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın yeni yolcu terminalinin tasarımını onayladık." diyerek Dubai Havacılık Şirketi'nin bu proje için 35 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı. Havalimanının beş kat genişletilerek hizmet kapasitesinin artırılacağını ifade eden Al Maktum, yılda 260 milyon yolcunun hedeflendiğini belirtti.

Yenilenen havalimanında 400 kapı ve 5 ayrı pist bulunacağını vurgulayan Al Maktum, ayrıca havacılık sektöründe yeni teknolojilerin kullanılacağını da belirtti. Dubai'deki Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın bu genişleme projesiyle dünya havacılık sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

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