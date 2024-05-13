Yaza düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş'ten şoke eden gram altın uyarısı

Altın piyasasının sık sık değişime uğraması başlangıçta düğün yapacakları endişelendirirken altın yatırımcıları içinde büyük bir merak konusu olmaya başladı. Son zamanlarda Gram altının göstermiş olduğu düzenli dalgalanmalar yatırımcıların aklında sürekli olarak acaba düşecek mi sorusunu getirdi. Ancak altın ve dolar kuru son zamanların en zirve dönemini yaşarken ve düzenli bir artış kazanmışken düşeceği söz konusu olamaz.





İslam Memiş Yine Korkuttu!

İslam memiş yaptığı sok açıklama ile altın yatırımcılarını oldukça korkuttu. Genel olarak Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladığını ve bu durum hakkında pek fazla hareketlenme olacağını duyurdu. Ayrıca ons altın fiyatında bir nebze olsun toparlanma olduğunu da ekledi. Altın Fiyatları ise her geçen gün artış ortalarına devam ederek bu zorlu süreci hızlı şekilde atlatıyor.

Altın kurları takip edildiği zaman istenen aralık ise 2280-2380 dolar seviyesinde ifadeleri ile de dikkat çekti. Gireceğimiz yeni haftada ise belli toparlanmaların olacağını da bildirdi. Ancak ileri haftalarda 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekleniyor. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla durumunun gözetilmesini sağlayabilir. Bu durumda ise özellikle elinde altın olanların bir süre daha beklemesi önerildi.