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Endonezya’da acil durum: Ruang Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya’nın kuzey tarafında bulunan Ruang Yanardağı’nda volkanik patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bölgede yaşayan 828 kişi tahliye edildi. Yetkililer 29 Nisan’a kadar acil durum ilan etti.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:19
Endonezya’da acil durum: Ruang Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya’nın kuzeyinde yer alan Ruang Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, meydana gelen patlama sonrasında, bölgeki 828 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca bölgede 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildi. Yaşanan patlama sonucunda yayılan küller, iletişim ağlarına da zarar verdi.

Muhari, yanardağdaki uyarı seviyesinin 3’e çıkarılmış olduğunu belirterek, bölgede yaşayanları ve turistleri uyardı. Yetkililer, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alana girilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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