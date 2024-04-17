Endonezya’da acil durum: Ruang Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya’nın kuzeyinde yer alan Ruang Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, meydana gelen patlama sonrasında, bölgeki 828 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca bölgede 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildi. Yaşanan patlama sonucunda yayılan küller, iletişim ağlarına da zarar verdi.

Muhari, yanardağdaki uyarı seviyesinin 3’e çıkarılmış olduğunu belirterek, bölgede yaşayanları ve turistleri uyardı. Yetkililer, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alana girilmemesi gerektiğine dikkat çekti.