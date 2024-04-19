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Gazze’deki katı atık sorunu: BM, 270 bin ton atık biriktiğini duyurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları ve yaşanan çatışma ortamı, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 22:20
Gazze’deki katı atık sorunu: BM, 270 bin ton atık biriktiğini duyurdu

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Dujarric'in açıklamalarına göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 270 bin ton katı atık birikmiş durumda. Bu durum, ciddi sağlık ve çevre sorunlarına neden oluyor. Atık yönetimi tesislerinin ve tıbbi atık merkezlerinin saldırılar sonucunda zarar görmesi, atık toplama ve düzenleme sistemini ciddi şekilde etkiliyor.

Ayrıca, Gazze'deki insani yardım çalışanları için de yaşanan zorluklara dikkat çekildi. Çatışma ortamı, yolların yok edilmesi ve patlamamış bombaların bulunması gibi faktörler, yardım çalışmalarını engelliyor. Yakıt kıtlığı, geçiş noktalarındaki güvensizlik ve yeterli sayıda şoför bulunamaması da insani yardımı zorlaştıran etkenler arasında.

Dujarric'in aktardığına göre, BM'nin yeni yardım kamyonları alarak yardım taşıma çabalarını sürdürme çabası içinde olduğu belirtildi. Ancak, geçtiğimiz günlerde yaşanan çatışmaların ardından birçok yardım taşıyan kamyonun zarar gördüğü veya imha edildiği bilgisi verildi.

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