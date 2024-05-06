Hamas’ın ateşkes önerisine rağmen İsrail’den saldırı çağrısı

Orta Doğu’daki gerginlikler devam ederken, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’den çarpıcı bir açıklama geldi. Ben-Gvir, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi’nde sunduğu ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini açıklamasına rağmen, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı çağrısında bulundu.



Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas’ın oyunlarının tek bir cevabı var: Derhal Refah’a saldırı emri!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki gerginliği daha da artıran bir unsur oldu.

Ayrıca Ben-Gvir, Gazze’ye yönelik askeri saldırıların artırılması çağrısında bulundu ve “Hamas’ın tamamen yenilgiye uğratılmasını” istedi. Ben-Gvir, “Hamas tamamen yenilene kadar” Gazze’ye saldırıların durmamasını talep etti.

Öte yandan, İsrail ordu radyosu, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Refah’a yönelik kara saldırısı hazırlıklarının “planlandığı gibi devam ettiğini” duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır’a, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Heniyye’nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi’nin onayladığını duyurdu.

Hamas’ın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı. Ancak bu gelişme, bölgedeki durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu.