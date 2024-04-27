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Hamas: “İsrail’den ateşkese dair yanıtı aldık”

Hamas, 13 Nisan’da Mısır ve Katar aracılığıyla iletilen esir takası ve ateşkese dair anlaşmayla ilgili resmi yanıtı İsrail’den almış olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 14:27
Hamas: “İsrail’den ateşkese dair yanıtı aldık”

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, İsrail’in yanıtı ile ilgili detaylar paylaşılmadı. Hamas, İsrail’den gelen bu yanıtı inceleyeceklerini ve daha sonra verilecek cevabı arabuluculara ileteceklerini ifade etti.

Daha önce Hayye, İsrail ile yapılan müzakerelerde esnek bir tutumun sergilendiğini, ancak Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki savaşı bitirmeyi reddettiğini belirtmişti. İsrail hükümeti ise esir takası konusunda Hamas’a son bir şans verdiğini, eğer herhangi bir ilerleme kaydedilmezse Refah’a kara saldırısının başlatılacağını iletmişti.

İsrail, Refah’a saldırma konusunda kararlı görünüyor

Hamas: “İsrail’den ateşkese dair yanıtı aldık”

Bir süredir İsrail güçleri, Refah’a hava saldırıları düzenliyor. Bölgeye kara harekatının da başlaması ile Refah’a sığınan Filistinlilerin, başka sığınacak bir yerlerinin kalmamasından endişe ediliyor. Uluslararası uyarılara rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu, Rafah’a kara saldırısı yapılacağını ve hatta saldırının tarihinin de belirlendiğini ifade etmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Refah’a düzenlenecek olan kara saldırısının çok yakın bir zamanda başlatılacağını duyurmuştu.

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