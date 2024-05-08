Memur olmak için KPSS 50 puan yeter! Başvuru ekranı resmen açıldı

En az 50 KPSS puanı alan adaylar ilgili pozisyonlara başvuru yapabilecektir. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde 2022 yılı KPSS puan sıralamasına göre aşağıdaki pozisyonlara toplamda 62 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.













Başvuru sahiplerinin başvurularını, bilgilerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte sunmaları gerekmektedir.

Başvurular; 29.04.2024-13.05.2024 tarihlerinin arasında e- Devlet Sistemi'nden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların başvurdukları kontenjan için en az 30 yaşında olmaları gerekmektedir.

Başvuru sahiplerine yönelik yayınlanmış başvuru şartları ise şöyle:











