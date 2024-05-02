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Hamas: İsrail Refah’a saldıracak olursa müzakereler sona erer

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame el-Hamdan, İsrail’in Refah’a karadan saldırması durumunda, esir takası için yapılmakta olan müzakerelerin son ereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 15:17
Hamas: İsrail Refah’a saldıracak olursa müzakereler sona erer

Hamas yetkilisi Usame el-Hamdan, İsrail ile yapılmakta olan esir takası müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu. İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentine bir kara saldırı başlatması durumunda, devam etmekte olan esir takası müzakerelerinin sonlandırılacağını ifade eden yetkili, Gazze’deki ateş altındayken bu müzakerelerin yapılamayacağını belirtti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise esir takası müzakerelerinde olumlu gelişme olsun olmasın, Refah’a kesinlikle karadan saldıracaklarını ifade etmişti.

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