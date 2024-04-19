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İran Büyükelçiliği’nde ‘canlı bomba’ alarmı: Fransız polisi harekete geçti

Fransa’nın başkenti Paris’te, İran Büyükelçiliği’ne yönelik ‘canlı bomba’ ihbarı yapıldı. Fransız polisi, gerekli güvenlik tedbirlerini almak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 16:27
İran Büyükelçiliği’nde ‘canlı bomba’ alarmı: Fransız polisi harekete geçti

Fransız basınında yer alan haberlerde, Paris’te bulunan İran Büyükelçiliği önünde bir kişinin ‘canlı bomba’ olduğu ve polisleri, kendisini patlatmakla tehdit ettiği bilgisi verildi. Fransız polisi, konsolosluk önünde güvenlik çemberi oluşturdu.

Polis, halkı olay yerinde uzak tutmaya çalışırken, büyükelçiliğe yakın metro hattında da seferler durduruldu.

Gelen son bilgilere göre, üzerinde patlayıcı olmadığı tespit edilen şüpheli şahıs, ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan bölgede kontroller sürüyor.

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