İran Cumhurbaşkanı’ndan açıklama: “Fetvaya göre nükleer silah üretimine yer yok”

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen "İran Expo 2024 Fuarı"nın açılış töreninde bazı açıklamalarda bulundu. Reisi’nin en dikkat çeken açıklaması, nükleer silah üretimi ile ilgili oldu. Reisi, İran lideri Hamaney’in 2000’li yıllarda vermiş olduğu fetva ile nükleer silah üretilmesinin, geliştirilmesinin ve kullanılmasının yasaklamış olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın nükleer teknolojiyi sadece sivil amaçlarla kullanmış olduğunu ve bu şekilde kullanılmasının da devam edeceğini belirtti.