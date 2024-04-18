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İsrail’deki Bakandan şok sözler: “Filistinli esirler infaz edilsin”

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki yoğun kalabalığı azaltmak için kan donduran bir öneride bulundu. Aşırı sağcı kimliği ile bilinen Ben-Gvir, Filistinli esirlerin infaz edilmesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:25
İsrail’deki Bakandan şok sözler: “Filistinli esirler infaz edilsin”

İsrail’in aşırı sağcı görüşü ile bilinen Yahudi Gücü partisinin lideri ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı olan Ben-Gvir, sosyal medya hesabı üzerinden kan dondurucu açıklamalarda bulundu. İsrail hükümetinin Filistinliler için 936 ek gözaltı merkezi inşa etme önerisini onaylanmasından memnun olduğunu belirten Ben-Gvir, durumu “böylece daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki doluluk krizine kısmi bir çözüm sağlanacak” diyerek değerlendirdi.

Diğer yandan Bakan Ben-Gvir, asıl çözümün Filistinlilere ölüm cezası verilmesi olduğunu da belirtti. Ben-Gvir, hapishanelerdeki aşırı kalabalığın çözümü için doğru stratejinin Filistinli esirlerin infaz edilmesi olduğunu vurguladı.

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