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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 34 bin 683'e ulaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 34 bin 683'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:40
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 34 bin 683'e ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 212 gündür devam eden saldırılarında ölenlerin sayısı alarm verici bir şekilde artmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda ise 29 Filistinli yaşamını kaybetti, 110 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 683'e ulaştığı belirtilirken, yaralı sayısının ise 78 bin 18'e yükseldiği açıklandı. Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin varlığına rağmen, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki gerginlik ve şiddet devam ederken, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve sivillerin korunması çağrıları yükseliyor.

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