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Cumhurbaşkanlığına memur alımı! Diploması olana yüksek maaşlı kariyer fırsatı

Kamu memur alımı için genel başvuru şartları ve pozisyonlara özel nitelikler belirlendi. Başvurular 27 Mayıs 2024 tarihine kadar online olarak yapılacak. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 18.05.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 14:36
Cumhurbaşkanlığına memur alımı! Diploması olana yüksek maaşlı kariyer fırsatı

Kamu personeli olmak isteyenlere müjde! Kamu şartlarını karşılayan vatadaşlara büyük fırsat duyuruldu! KPSS'den en az 80 puan alan başvuruda bulunabilecek. T.C. vatandaşı olanlar yaşadı! İşte detaylar..

Kamu personeli alımı için genel başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 40 yaşını doldurmamış olma (01/01/1984 tarihinden sonra doğma), en az 80 puan almak şartıyla YDS sınavından geçerli not almak, kamu haklarından yoksun olmama ve ofiste çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmama gibi koşullar bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığına memur alımı! Diploması olana yüksek maaşlı kariyer fırsatı

Kamu memur alımının nitelikleri neler?

Memur alımı için aranan nitelikler belirlenmiştir. Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Uzmanı pozisyonu için adayların İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, İnşaat veya Mühendislik Fakültelerinden lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Çevre Uzmanı pozisyonu için adayların Çevre Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip olmaları veya diğer mühendislik bölümlerinden mezun olarak çevre mühendisliği, çevre bilimleri, çevre yönetimi yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı pozisyonu için ise adayların Şehir ve Bölge Planlama veya Jeodezi, Fotogrametri, Harita veya Harita ve Kadastro Mühendisliği ile Geomatik Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı memur alımı süreci nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanlığı memur alımı için başvuru süreci oldukça basittir. Başvurular, 27 Mayıs 2024 tarihi saat 18.00'e kadar Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır.

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Cumhurbaşkanlığına memur alımı! Diploması olana yüksek maaşlı kariyer fırsatı

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