Netanyahu, UCM tutuklama kararını engellemek için Biden'dan yardım istedi

İsrail'in önde gelen internet haber sitesi "Walla" tarafından yapılan bir haberde, son iki haftadır İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığına dair artan endişelerden bahsedildi.



Netanyahu'nun, dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Biden'a UCM'nin olası tutuklama kararı hakkındaki endişelerini ilettiği ve bu kararı engellemek için yardım istediği ifade edildi. İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Netanyahu ve Biden arasındaki görüşmede UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili soruşturması da ele alındı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun aktardığına göre, Ulusal Güvenlik Konseyi, Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendiriyor.

Bu gelişmelerin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki büyükelçiliklere, UCM'nin olası tutuklama kararına karşı hazırlıklı olmaları talimatını vermişti. Netanyahu'nun, Biden'dan alacağı destekle bu durumu engelleme çabaları devam ediyor.