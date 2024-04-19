Rusya’ya ait bombardıman uçağı düştü: Ukrayna biz düşürdük dedi, Rusya arıza olduğunu söyledi

Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü. Rus yetkililer, uçağın görevinin tamamladıktan sonra teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Uçtaki 4 kişiden 3 pilotun kurtulduğunu ancak birinin arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Ayrıca yetkililer uçakta mühimmat bulunmadığını ve uçağın düştüğü yerde de herhangi bir zarar meydana gelmediğini açıkladı.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise Rusya’ya ait bombardıman uçağını kendilerinin düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada “Kh-22 seyir füzelerini taşıyan Tu-22M3 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı ilk kez düşürüldü" ifadelerine yer verildi.