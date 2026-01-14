2025-2026 Yarıyıl Tatili 16 Ocak’ta Başlıyor — Okullar 2 Şubat’ta Açılacak

2025-2026 Yarıyıl Tatili 16 Ocak’ta Başlıyor

İlk ve orta dereceli okullarda 2025-2026 eğitim ve öğretim yarıyılı tatili 16 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat 2026 tarihinde tekrar ders başı yapılacak.

Muğla'da Karne Töreni

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının sona ermesi dolayısıyla Menteşe ilçesinde düzenlenecek olan yarıyıl tatili karne töreni, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek.

Muğla'da Eğitimciler ve Öğrenciler

Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere toplam 823 okulda, 161 bin 583 öğrenci ve 15 bin 943 öğretmen yarıyıl tatiline girecek.

Yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

