Ardahan'da Kar Yağışı: Eğitim-Öğretime 14 Ocak Çarşamba Ara

Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:54
Ardahan'da Kar Yağışı: Eğitim-Öğretime 14 Ocak Çarşamba Ara

Ardahan'da Kar Yağışı: Eğitim-Öğretime 14 Ocak Çarşamba Ara

Valilikten açıklama

Ardahan il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

"Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 14 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır"

ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de Kiğı, Karlıova ve Adaklı'da Eğitime 1 Gün Ara
2
Bayburt'ta Kar Tatili 14 Ocak 2026 Çarşamba Günü Uzatıldı
3
Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara
4
Burhaniye'de Polis Miniklere Trafik Eğitimi Verdi
5
Ardahan'da Kar Yağışı: Eğitim-Öğretime 14 Ocak Çarşamba Ara
6
Başkale'de Taşımalı Eğitime Don ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Ara (14 Ocak 2026)
7
Erzincan'da eğitime 14 Ocak 2026'da 1 gün ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları