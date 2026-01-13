Ardahan'da Kar Yağışı: Eğitim-Öğretime 14 Ocak Çarşamba Ara

Valilikten açıklama

Ardahan il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

"Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 14 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır"

ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)