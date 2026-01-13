Başkale'de Taşımalı Eğitime Don ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Ara (14 Ocak 2026)

Başkalede olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 22:52
Kaymakamlık duyurusu

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları, don ve buzlanma riskleri nedeniyle taşımalı eğitim uygulamasına 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için 1 (bir) gün ara verildi.

Başkale Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İlçemiz genelinde olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek buzlanma ve don gibi riskler göz önünde bulundurularak, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamı dışındaki öğrencilerimiz ise eğitim-öğretime devam edecektir.

