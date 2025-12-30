DOLAR
Mardin'de Eğitime 1 Gün Ara: Kar ve Buzlanma Riski

Valilik: Yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü Mardin'de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi; bazı personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:00
Mardin'de Eğitime 1 Gün Ara: Kar ve Soğuklar Etkisini Sürdürüyor

Valilikten açıklama

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık Çarşamba günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

31 Aralık Çarşamba günü uygulanan kararla, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ulaşım ve vatandaş güvenliği ön planda tutuldu. Valiliğin açıkladığı kapsamda, ilgili personel grupları aynı gün idari izinli sayılacak.

MARDİN’DE EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

