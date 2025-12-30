Mardin'de Eğitime 1 Gün Ara: Kar ve Buzlanma Riski

Mardin'de Eğitime 1 Gün Ara: Kar ve Soğuklar Etkisini Sürdürüyor

Valilikten açıklama

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık Çarşamba günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

31 Aralık Çarşamba günü uygulanan kararla, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ulaşım ve vatandaş güvenliği ön planda tutuldu. Valiliğin açıkladığı kapsamda, ilgili personel grupları aynı gün idari izinli sayılacak.

